Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Faithless.

De Britse dance-formatie Faithless, die wereldberoemd werd met nummers als ‘We Come 1’, ‘Insomnia’ en ‘God is a DJ’ gaf in 2010 een optreden tijdens het Werchter festival. De in 1995 opgerichte band had zijn eerste grote hit te pakken met ‘Salva Mea’ (Save Me). In 2011 stopte de band ermee om in 2015 – naar aanleiding van het twintigjarig jubileum van de band – weer op te gaan treden.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Faithless live @ Werchter (2010).