Belgisch duo YellowStraps brengt ‘Yellockdown’ uit

Het Belgische duo YellowStraps brengt op 18 september het ‘Yellockdown Project’ uit via hun eigen label Haliblue Records. ‘Yellockdown’ is een mixtape-album wat tot stand is gekomen tijdens de recente lockdown. De nieuwe single ‘Frissons’ (ft. Nelick) is nu uit.

De broers Alban en Yvan Murenzi vormen samen het duo YellowStraps. Geboren in Rwanda, opgegroeid in Uganda, maar al jaren woonachtig in Brussel. Ze leerden zichzelf muziek maken en begonnen het duo YellowStraps in 2014. De invloeden en stijlen uit hun jeugd worden samengevoegd met jazz, soul, hip-hop en elektronische muziek, wat resulteert in een unieke stijl. Begin dit jaar bracht YellowStraps nog de Goldress EP uit.

Het ‘Yellockdown’ project is het resultaat van de ongewone situatie waarin de wereld zich bevond van grofweg maart tot en met juni 2020. Zodra de lockdown werd aangekondigd besloten Yvan en Alban zichzelf voor een creatieve uitdaging te zetten en steeds nieuwe muziek uit te brengen; 1 track per week, elke week, steeds met een andere artiest en altijd binnen 24 uur geschreven. Dit resulteert in een mixtape-album van 13 tracks, met daarop 16 gastbijdrages van artiesten over de hele wereld. Zo is de Nederlandse R&B artiest Cero Ismael is op het nummer ‘What You Want’ te horen.

Hoewel de broers oorspronkelijk met dit project begonnen om zichzelf uit te dagen en uit hun comfortzone te stappen, is het toch een samenhangend geheel geworden, met kleurrijke synths, melodieën en sterke hooks. Het YellowStraps DNA is nog steeds duidelijk te horen, maar elke artiest heeft toch een eigen stijl meegebracht in de nummers.

‘Frissons’, het nummer wat samen met Nelick werd geschreven is de nieuwe single en is nu uit. “This song is about the beginning of a relationship when you suddenly realize that there’s more feelings involved than you thought” – zegt YellowStraps over de single.