Ten Chakras komt met nieuw beat ‘Aperture’

Ten Chakras is een nieuwe opkomende producer uit Noordwest-Londen, met de focus op het produceren van melodieuze house vibes. Sterk beïnvloed door artiesten als Bonobo, Four Tet, Kruder & Dorfmeister, Trip Hop, vroege hiphop, houseartiesten en dergelijke. Het streven van Ten Chakras is om de invloeden van wereldmuziek te mixen met meerlagige house beats, melodie en met een algemeen opbeurende dosis energie.

Nu komt Ten Chakras met zijn nieuwste single ‘Aperture’. Electronische house met een hypnotiserende beat. Een perfecte beat voor de zwoele zomeravonden.