Emily H. & The Blues Explosion komen naar De Bosuil

Dé nieuwe sensatie in het Nederlandse blueslandschap; Slechts 19 lentes en de Blues al op deze manier kunnen zingen! Emily H. & The Blues Explosion is een vijfkoppige, stevige bluesband met de jonge Emily als keihard middelpunt. In haar doorleefde, soulvolle stem klinken invloeden van Janis Joplin, Koko Taylor en Etta James door.

Emmelien (haar echte naam) is de dochter van buitengewone muzikant Tony Hilbers, die stierf toen ze nog maar één jaar oud was. Muzikanten rond Tony hielden contact met de overgebleven familie. En haar talent gezien, gevoed en gekoesterd. Op 13-jarige leeftijd won ze een schoolcompetitie met haar versie van “Jolene”, zeker niet het gemakkelijkste lied om te zingen. Roland Jenster – doorgewinterde muziekprofessional – was een van de vrienden van Tony. Hij begon Emily les te geven en te coachen en is nu de bandleider van haar band The Blues Explosion. Met die band maakte Emily op 16-jarige leeftijd haar grote podiumdebuut op het “Rabobank Jazz Festival”.

Terwijl Emily zich ingeschreven heeft voor het Conservatorium in Utrecht verscheen in juni van dit jaar het eerste volwaardige album van de band: Een unieke stem met solide begeleiding door oude rotten in het vak!

Emily H. & The Blues Explosion staan op 11 september in De Bosuil in Weert.