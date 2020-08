ONCE doet extra show in De Bosuil

Vele mensen herinneren zich nog het legendarische optreden van Pearl Jam op Pinkpop 1992 waar op een regenachtige dag in juni een jonge band het meest energieke optreden ooit liet zien. De nog nooit eerder vertoonde sprong van Eddie Vedder van een 10-meter hoge televisiemast het publiek in maakte erg veel indruk bij het jonge publiek.

Pearl Jam is op dit moment nog steeds ‘Alive’ en presteert het nog steeds om festivalweides en arena’s geheel plat te spelen zoals ze al 20 jaar doen. Redenen genoeg dus om de band te blijven eren door middel van een tribute band:

Once (a Pearl Jam tribute) speelt de hardere rock nummers, maar ook de wat softere ballads van Pearl Jam, bekend van nummers zoals: ‘Alive’, ‘Jeremy’, ‘Black’, ‘Given to fly’ en ‘Rearviewmirror’; de speciale projecten zoals soundtracks van de films ‘Singles’, ‘Last man standing’ en het opnemen van benefietsingles zoals ‘Last Kiss’ en ‘Crazy Mary’.

Once speelt nummers van bijna elke CD van Pearl Jam (‘Ten’, ‘VS’, ‘Vitalogy’, ‘No code’, ‘Yield’, ‘Binaural’, ‘Riot Act’, ‘Lost dogs’, ‘Backspacer’, …) en wisselt deze af in een avondvullend energiek en boeiend optreden, waarbij voor ieder (diehard fan tot beginnende liefhebber) wat wils is en waardoor het publiek nooit teleurgesteld thuis zal komen.

Het concert van ONCE wat gepland stond voor zaterdag 12 september in De Bosuil in Weert was binnen een dag uitverkocht. Daarom komt er deze extra show op zondag 6 september.