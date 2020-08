Paul McCartney brengt vernieuwde versie van ‘Flaming Pie’ uit

Je hart gaat altijd weer sneller kloppen als de naam van Paul McCartney opduikt. Als mede-oprichter van de Beatles heeft hij in menig muziekminnend hart een streepje voor. We hebben dan ook heuglijk nieuws te melden over Sir Paul, want zijn album ‘Flaming Pie’ uit 1997 is opnieuw uitgebracht in aantal verschillende varianten, zowel op CD, DVD en vinyl als in een genummerde limited edition deluxe boxset. De release volgt de onlangs verschenen EPs ‘Beautiful Night’ en ‘The World Tonight’ op.

Terwijl Paul McCartney met Ringo Starr en George Harrison werkte aan de samenstelling van de Anthology albums die medio jaren negentig uitkwamen, werkte hij achter de schermen aan nieuw solo-materiaal. Sinds zijn album ‘Off The Ground’ uit 1993 had de voormalige Beatle geen eigen werk meer uitgebracht. Geïnspireerd door het geluid van zijn voormalige band en de hernieuwde samenwerking met zijn oude bandmaatjes, werkte hij gedreven aan zijn tiende solo-album, ‘Flaming Pie’, waarop het geluid van The Beatles doorklinkt.

Hij ging hiervoor aan de slag met vrienden en familieleden, waaronder producer George Martin, vrouw Linda en zoon James en muzikale kompanen Jeff Lynne en Steve Miller. “(The Beatles Anthology) reminded me of The Beatles’ standards and the standards that we reached with the songs. So in a way it was a refresher course that set the framework for this album,” aldus McCartney over de norm die hij nastreefde met het album.

De titel ‘Flaming Pie’ verwijst naar een citaat van John Lennon, waarmee hij de naam van The Beatles (geschreven met een ‘a’) probeerde te verklaren: “It came in a vision – a man appeared on a flaming pie and said unto them, from this day on you are Beatles with an A.”