Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Manu Chao.

Manu Chao kwam op 21 juni 1961 als Jose-Manuel Thomas Arthur Chao in Parijs ter wereld. Jose-Manuel kreeg al snel de bijnaam Manu en startte op 26-jarige leeftijd, samen met zijn broer Antoine, de band Mano Negra, wat Spaans is voor ‘Zwarte Hand’. De band bracht een nieuw genre muziek ten gehore, in het Frans, Spaans, Portugees en Engels, maar ook in het minder voor de hand liggende Arabisch en Wolof, een taal die voornamelijk wordt gesproken in Senegal. De ‘Mestizo’, die de groep heeft grootgebracht, is een mengelmoes van latin, salsa, reggae, ska, rock, punk, elektronische muziek en hiphop.

Mano Negra brak in 1990 door met de hit ‘King Kong Five’, de enige hit die de band had in ons land. Toen de band in 1995 uiteenviel ging Manu Chao solo en had nog hits met ‘Bongo Bong’ en ‘Me Gusta Tú’. De links-anarchistische Manu Chao, die ook de bijnaam Oscar Tramor gebruikte, tourt de laatste jaren met zijn band ‘Radio Bemba’, genoemd naar het mond-tot-mond-systeem dat Fidel Castro en Ché Guevara gebruikten tijdens de Cubaanse Revolutie. Chao is net als Zack de la Rocha van Rage Against The Machine ook een fervent sympathisant van de Mexicaanse Zapatista’s.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Manu Chao live @ Glastonbury (2008).