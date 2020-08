Blackpink maakt releasedatum debuutalbum ‘The Album’ bekend

Geduld is een schone zaak en wordt dan ook beloond, want K-popgroep Blackpink maakte op dinsdag bekend dat begin oktober hun langverwachte album ‘The Album’ uitkomt. Hierop is ook de in juni verschenen single ‘How You Like That’ te vinden. De videoclip van het nummer werd binnen 24 uur meer dan 80 miljoen keer bekeken op YouTube, waarmee een notering in het Guinness Book Of World Records werd behaald. Voor de rest van de tracklist is het aan te raden om de komende tijd hun social media kanalen in de gaten houden.

Eerder dit jaar lieten de Zuid-Koreaanse meiden nog van zich horen dankzij hun samenwerking met Lady Gaga aan het nummer ‘Sour Candy’. Hun Nederlandse fans konden in 2019 Rosé, Jisoo, Jennie en Lisa nog in de AFAS Live zien, toen ze de zaal opzweepten met hun kenmerkende mix van met hiphop en EDM doorspekte popmuziek. ‘The Album’ is verkrijgbaar vanaf 2 oktober.