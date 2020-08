Sam Smith en Burna Boy werken samen aan ‘My Oasis’

Met het afgelopen week verschenen ‘My Oasis’ pakt Sam Smith de draad weer op. Er is lang genoeg stilgezeten en nu is het tijd om in actie te komen. Voor ‘My Oasis’ is Smith een samenwerking aangegaan met de Nigeriaanse singer-songwriter Burna Boy, die naam maakte voor zichzelf met zijn Afrofusion, een mix van Afrobeat, rap, dancehall en R&B.

Over de totstandkoming van deze samenwerking vertelt Smith het volgende: “‘My Oasis’ is a song that I wrote recently with Jimmy Napes and Burna Boy. This track has been a release of emotions during this time. I’m also made up to have a tune with Burna Boy who I’ve been a fan of for years now.”

Voor de achtentwintigjarige meervoudige Grammy winnaar is deze hervatting van het werk het begin van wat een drukke tijd belooft te worden. Door de Coronacrisis werd de aanstaande albumrelease uitgesteld. Er is dus nog een hoop in te halen voor Smith.