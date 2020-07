Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 28 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Beth Hart.

Op 30 oktober 2018 gaf Beth Hart een concert tijdens het indoor muziekfestival Baloise Session (voorheen bekend als AVO SESSION Basel) te Basel, Zwitserland. Beth Hart heeft al een ongelooflijke carrière van ruim twintig jaar achter de rug. Te beginnen met een reeks hit-albums in de jaren ’90, gevolgd door een succesvolle post-millennium carrière als soloartiest en in samenwerking met gitaarhelden als Joe Bonamassa, Slash en Jeff Beck. Maar ze kwam vooral de laatste jaren echt tot bloei. Met uitverkochte zalen over de hele wereld wordt ze gezien als één van de grootste live vocalisten van dit moment.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Beth Hart live @ Baloise Session, Basel, Switzerland (2018).