30 juli, de verjaardag van Kate Bush

Vandaag mag Kate Bush, geboren op 30 juli 1958, haar kaarsjes uitblazen op haar verjaardagstaart. Bush is, buiten haar zangcarrière, ook tekstschrijfster, muzikante en producer. Haar eclectische muziekstijl en eigenaardig stemgeluid zorgden ervoor dat ze een van de meest succesvolle Britse zangeressen van de laatste 35 jaar is geworden. In 1978, op 19-jarige leeftijd, stond ze geruime tijd aan de top van diverse Europese hitlijsten met haar debuutsingle ‘Wuthering Heights’.

Sindsdien bracht Bush 10 albums uit waarvan er drie – in haar thuisland – de eerste plaats behaalden in de albumhitlijst. Ook had ze 25 singles die aldaar de top 40 behaalden, waaronder ‘Wuthering Heights’, ‘Running Up that Hill’, ‘Babooshka’, ‘The Man with the Child in His Eyes’, en ‘Don’t Give Up’ (duet met Peter Gabriel). In 1987 won ze een Brit Award voor “Best British Female Solo Artist”, in 2002 kreeg ze een Ivor Novello Award voor “Outstanding Contribution to British Music”. Gedurende haar carrière ontving ze drie Grammy Award nominaties.