De Snex & E.T. Explore Me naar Metropool

De Snex is een rock ‘n roll band. Net als The Rolling Stones, The Ramones, The Stooges, Velvet Underground en Abba maar dan anders. Er spelen ook andere leden in, die dan op hun beurt ook weer in andere bands spelen maar vandaag dus met elkaar als De Snex. En dus niet The Snex.

Kom kijken, dan leren ze je wellicht hoe ‘The Spiderdance’ gaat, mag je meescheuren in een German Police Car en hoor je ook ‘Never Again’ waarin ineens flarden Beach Boys doorklinken want die zijn ook rock ‘n roll. Net als De Snex.

Gewapend met 5 vinyl-singles en 2 platen, een afgetrapte backline en een oldtimer Mercedes trekt E.T. Explore Me vanuit homebase Haarlem een gruizig spoor door Europa. Ooit begonnen in de stal van kunstenaarscollectief the Irrational Library en nu alweer sinds jaar en dag vaste gasten op plekken waar er te sleazen valt.

Inmiddels speelt het trio al ruim 15 jaar voor vriend en vreemdeling hun maniakale ontspoorde psychonautengarage. Is het Punk? Is het New wave? Is het Psychedelische Cosmotrash? Geen idee hoe je deze waanzin zou moeten noemen, maar dat het vet is staat vast. En dat het een must-see is ook, want live wordt je getrakteerd op een fijne pot ontzetting, verdoving, verwarring en extase.

De Snex & E.T. Explore Me staan samen op 17 september op het podium van Metropool in Hengelo.