GUYY naar Patronaat

Electro-indie collectief GUYY, uitgesproken als “[giː]”,is ontstaan uit een passie voor iets nieuws en het verleden. Intens groovy en catchy hooks zijn naast 80’s sounds, disco-vibes en een gezonde dosis hip-hop beats de basis ingrediënten voor het recept wat zich heeft ontwikkeld tot GUYY en maakt het een uniek en dansbaar geheel.

‘’Wij willen dat GUYY zich niet limiteert tot het zijn van een band: we willen een collectief zijn waar iedere kunstvorm welkom is. Kleding, fotografie en grafische vormgeving zijn enkele voorbeelden van kunst waarmee wij een platform willen bieden voor andere jonge talenten, het liefst om samen te groeien.’’

GUYY presenteert hun debuut EP “Timmt” met o.a. de singles ‘Real Fashion’ en ‘Preheated’. Op 21 Augustus in de grote zaal van het patronaat(op gepaste afstand) en bij jou thuis via Haarlem On Air.

