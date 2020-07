De Bintangs toch weer naar Patronaat

De Bintangs vieren in 2021 hun 60-jarig jubileum! De langst lopende en hardst slopende (blues-)rockband van Nederland, ooit ‘onze eigen Rolling Stones’ genoemd, komt zoals gebruikelijk een heerlijke emmer Rhythm’n Blues over de zaal storten. We vinden het fantastisch dat ze na al die keren wederom in ons Patronaat staan! Meer informatie over het te spelen repertoire en de vieringen rondom het 60-jarig jubileum maakt de band binnenkort bekend. Wees gewaarschuwd: Bintangs spelen vanavond twee losse sets dus minimaal twee uur aan blues-plezier!

De Bintangs komen op 7 mei naar Patronaat in Haarlem.