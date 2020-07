Julian Sas met Jimi Hendrix-set naar Patronaat

In 2019 was het 50 jaar geleden dat het fameuze Woodstock festival plaats vond, en naar aanleiding van dat jubileum is er een Tribute to Woodstock festival geweest in Loosbroek, waar de Julian Sas Band was gevraagd een optreden te doen met nummers van Woodstock-legend Jimi Hendrix.

Dat was een groot succes, en daarom heeft de band besloten om in 2020 en 2021 een beperkt aantal optredens te doen met alleen nummers van Jimi Hendrix, in het jaar dat het 50 jaar is geleden dat Jimi Hendrix is overleden.

Op 11 juni 2021 wordt het publiek dubbel getrakteerd: want naast de set van Jimi Hendrix zal er daarna nog een uur lang blues worden gespeeld door Julian Sas. De band zal het nieuwe album spelen dat in 2021 wordt verwacht.