Zoon Bob Marley eert vaders werk in jubileumjaar

Met een nalatenschap als dat van Bob Marley is er iedere dag wel een reden om iets te vieren. De Jamaicaanse grootheid brengt wereldwijd nog steeds een vreugdevol gevoel los bij zijn fans en de luisteraars van zijn muziek. Nu we in 2020 stilstaan bij zijn vijfenzeventigste verjaardag is er reden te meer om dat gevoel van vreugde uit te dragen. Dat gebeurt onder meer tijdens een speciale livestream op 19 juli, waarbij zoon Ziggy elf nummers van zijn vader speelt.

De doorlopende festiviteiten in het jubileumjaar gaan verder. Zo verscheen er op 1 juli op het YouTube-kanaal van Marley een officiële clip bij het wereldberoemde ‘No Woman No Cry’. De video werd opgenomen in Jamaïca en New York en draagt de liefde uit tussen mensen, ook al zijn ze door grote afstanden gescheiden van elkaar.

En volgende week wordt ‘Legend’, een van de best verkochte albums aller tijden, uitgebracht in een limited edition picture disc. Hierop staan een aantal van de meest bekende nummers die het reggae-icoon heeft uitgebracht, waaronder ‘Jamming’, ‘Get Up, Stand Up’, ‘Could You Be Loved’ en ‘Three Little Birds’.