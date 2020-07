Anne-Marie brengt ‘To Be Young’ uit met Doja Cat

Na haar meest recente single ‘Birthday’ bracht Anne-Marie afgelopen week het nummer ‘To Be Young’ uit die ze gemaakt heeft in samenwerking met zangeres/rapper Doja Cat. Het nummer gaat over de ups en downs die het leven met zich meebrengt terwijl we op zoek zijn naar onze ware zelf.

“We’re all a mess, but I guess that’s what it feels like to be young”, aldus Anne-Marie.

De single is gemaakt tijdens quarantaine en bevat een zelf-geschreven couplet van Doja Cat, bekend van haar hits ‘Say So’ en ‘Boss Bitch’. Voor deze samenwerking is een videoclip geschoten tijdens de lockdown, die geregisseerd is door Hannah Lux Davis, die ook de videoclip voor ‘Birthday’ heeft bedacht en geregisseerd.

De Britse popsensatie Anne-Marie is sinds haar debuutalbum in 2016 genaamd ‘Speak Your Mind’ niet meer weg te denken uit de muziekindustrie. Ze heeft in de tussentijd behoorlijk wat hits te pakken gehad waaronder ‘Rockabye’ met Clean Bandit en ‘FRIENDS’ die ze in samenwerking met Marshmello heeft gemaakt. In 2018 is ze zelfs uitgeroepen tot de best-verkopende upcoming artiest van de UK.

Haar hit ‘Birthday’ was het begin van een nieuwe era voor de zangeres en ze zal geleidelijk haar nieuwe muziek met haar fans en de rest van de wereld delen. Haar missie is om muziek te verspreiden waar kracht en zelf-liefde centraal staat.