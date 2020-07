HALCYON kan zich verliezen in ‘Ocean Eyes’ van Billie Eilish

De schoonheid van ogen is iets wat indruk kan maken op HALCYON. Het is een van de dingen waar hij op let bij mensen en waarin hij zich kan verliezen. Mede daarom sprak de tekst van Billie Eilish’ nummer ‘Ocean Eyes’ hem zo enorm aan. Het ijlere falsetto stemgeluid van Billie maakt plaats voor een ietwat dramatischer karakter in de afgelopen week verschenen uitvoering van HALCYON.

“If I’m singing about eyes as vast and deep as the ocean I might as well have you feel it and drag you down in it with me” zegt de zanger over zijn versie van het nummer. Door er vol overgave in te duiken weet Sergio Roberts, zoals HALCYON in het dagelijks leven door het leven gaat, er zijn eigen draai aan te geven.