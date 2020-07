Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer een dubbele concertregistratie van Level 42.

In 2010 en 2012 stond de Britse band Level 42 in de studio van Radio Rijnmond te Rotterdam. In het programma ‘Live uit Lloyd’ speelde de band een aantal van hun grootste hits, in 2010 de elektrische versies, in 2012 akoestisch. De beide shows werden bijgewoond door een select groepje fans en werden live uitgezonden op de tv en radio. Hits als ‘Something About You’, ‘Hot Water’, ‘It’s Over’, ‘Lessons in Love’, Love Games’ en ‘Dream Crazy’ kwamen voorbij.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Level 42 live @ Lloyd, Rotterdam (2010-2012).