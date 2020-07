Edward Zeimis brengt na 16 jaar op het juiste moment ‘A Girl From Another World’ uit

Edward Zeimis is een enorm populaire singer/songwriter, acteur, schrijver, filmregiseur en producent. Nou ja, over een paar jaar, als het aan hem ligt. Toch is het iets wat best wel eens zou kunnen gaan lukken, want zijn nieuwste single ‘A Girl From Another World’ heeft in ieder geval de potentie van de eerste wens waar te maken.

‘A Girl From Another World’ is afkomstig van zijn aankomende debuut-album ‘A Man Without a Face’, waarin hij al zijn ervaringen van 25 jaar actief te zijn in de entertainment industry samen brengt. Eerder al schreef en regiseerde Zeimis een korte film en produceerde bij twee afleveringen van een internetserie. Meerdere screenplays en TV-plots liggen op de plank, om de volgende stappen snel te kunnen zetten.

‘A Girl From Another World’ is een ballad, die gaat over gemiste kansen, opgenomen in de Midwest Studios in Troy, Michigan. En dat is het mooie: Het nummer is reeds opgenomen in 2004, en lag sindsdien op de plank te wachten op het juiste moment om te worden gereleased. Nu dus.