Graceland kondigt de allereerste virtuele Elvis Week aan

Sinds 7 juni 1982 is Graceland, het huis van wijlen Elvis Presley toegankelijk voor het publiek. De rocker kocht Graceland op 19 maart 1957 voor een bedrag van $102.500 en woonde daar tot zijn dood op 16 augustus 1977. Elvis ligt begraven in de zogeheten Meditation Garden, tesamen met zijn vader Vernon en moeder Gladys, zijn oma en er ligt voor zijn bij de geboorte overleden tweelingbroer Jesse Garon een gedenksteen.

Jaarlijks, rond de sterfdag van Elvis, wordt Elvis Week georganiseerd. Echter, door de pandemie van het coronavirus en het overlijden van Elvis’ kleinzoon Benjamin Keough zullen de festiviteiten een andere invulling krijgen. Voor de fans die er dit jaar niet bij kunnen zijn wordt er een virtuele Elvis week gehouden. In een gesloten Facebook-groep zullen dan Elvis Week-concerten, interviews met bandleden, een terugblik op eerdere Candlelight Vigils en live de versie 2020 te zien zijn. Deze is gratis te zien op 16 augustus via Graceland.com. Kaarten voor de virtuele Elvis week kosten $39,00 en zullen binnenkort beschikbaar zijn.

Foto’s (c) Wil Wander