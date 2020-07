Todd Barrow komt met nieuwe single ‘Girl Like You’

Liefhebbers van countrymuziek zien altijd graag uit naar nieuwe country-artiesten uit de Verenigde Staten. Want laten we wel wezen, voor echte country moet je toch wel daar zijn. Todd Barrow maakt in het Zuiden van de Verenigde Staten inmiddels naam als countryartiest, met prijzen als een PRSA Award of Excellence en een prestigieuze Akademia Award voor Best Country Album.

Barrow treed dan ook regelmatig op op verschillende tv-zenders. Hij deelde het podium en de studio met grote namen uit van countrymuziek, bandleden van Miranda Lambert tot Fort Worth Producer of the Year Bart Rose. En hij trad op tijdens Bo’s Extravaganza-festival in John Schneider’s Studio, naast artiesten als Kid Rock en Tom Wopat van Dukes of Hazzard. En die kennen we allemaal!

Todd’s muziek is geen country voor oude mannen. Hoewel hij ongetwijfeld zijn invloed ontleent aan titanen als Hank Williams en Johnny Cash, zijn zijn melodie├źn modern. Hij bespeelt bijna elk instrument, van piano tot gitaar, mandoline, mondharmonica en drums, en de multi-instrumentalist fungeert ook als songwriter voor zichzelf en voor andere artiesten.

Todd Barrow komt nu met zijn nieuwste single ‘Girl Like You’, geschreven over liefde tijdens COVID-19! Hoe modern ben je dan als county-artiest!