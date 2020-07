Braziliaans albumdebuut van João Vedana bij Observant

Deze zomer spelen iedere woensdagavond de beste Nederlandse jazzartiesten op de binnenplaats van de Observant. Woensdag 29 juli presenteert de Braziliaanse gitarist João Vedana zijn albumdebuut. Het album kwam onlangs uit op het Amersfoortse label ZenneZ records.

João Vedana was 15 toen hij eerst de gitaar en daarna de blues en soul ontdekte. Hij besloot: ik wil professioneel muzikant worden. En dus ging hij op achttienjarige leeftijd naar het Institute for Guitar and Technology in São Paolo. Daar ontdekte hij de jazz. “Some really big cats performed there regularly, and I learned a lot from that.” Zijn debuutalbum ‘Saudade’ is een mix van Braziliaans, poprock en jazz. Zeker weten dat je er niet stil bij kunt zitten!

Naast João Vedana (zang en gitaar) bestaat de band uit bassist Dennis Hemstra en drummer Cas Heim. De aanvang is 20:30 uur en de entree € 10,00. Kaarten zijn uitsluitend in de voorverkoop online verkrijgbaar.

Stadspodium de Observant

Stadhuisplein 7

3811 LM Amersfoort