Eefje de Visser verplaatst concert naar het Nieuwe Luxor Theater

Dat komt niet vaak voor: Eefje de Visser heeft haar optreden in Theater Rotterdam op 21 januari ’21 vervroegd! Eefje kon niet wáchten om weer voor jullie te mogen spelen, en heeft daarom besloten haar optreden in Rotterdam naar voren te schuiven: in plaats van het optreden in Theater Rotterdam, speelt Eefje op zondag 27 september 2020 twee (seated) optredens in het Luxor Theater. De middagshow start om 16.00 uur en de avondshow om 20.00 uur. Tickets voor het optreden in Theater Rotterdam zijn geldig voor de avondshow in Luxor. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de geldende 1.5 meter-maatregel vanwege het Coronavirus.

Eefje de Visser zoekt op haar indrukwekkende nieuwe album Bitterzoet niet alleen de grenzen op binnen de popmuziek, maar ook binnen taal in het algemeen. De Visser flirt zowel met het bevlogen muzikale experiment als met de kaders van mainstream pop: van Arca tot aan Lionel Richie. Songs als ‘Stilstand’ en ‘Kom Op’ zijn even spannend door de koptelefoon als op de dansvloer: sfeervol, maar tegelijkertijd ook super dwingend.

De Visser vertaalt haar onmiskenbare popgeluid naar het podium met een indrukwekkende liveshow die alle zintuigen evenredig prikkelt. Door steeds meer binnen de abstractie te opereren klinkt haar werk op een bepaalde manier toegankelijker dan ooit. De Visser dwingt de luisteraar om haar muziek als individu te beleven, een daardoor is een ieder concert weer een unieke ervaring