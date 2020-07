Pjotr presenteert solo EP ‘Kleine Wereld’ in Burgerweeshuis

Pjotr is een unieke artiest die middels zijn rake teksten, krachtige stemgeluid en lekkere ritmes elk publiek geboeid weet te houden. Zijn single ‘Zonneschijn’ heeft inmiddels bijna 2 miljoen streams en wist de ‘Viral 50 NL’ van Spotify te halen. Daarnaast bemachtigde zijn EP ‘Goed Nieuws’ een plek in de Album Top 100 en heeft de plaat al zo’n 5 miljoen streams.

Pjotr tekende in 2019 als eerste artiest bij het label ‘Lieve Jongens’ van zijn goede vriend Snelle, en ging hij door het hele land mee op diens ‘24/7’-tour. Pjotr won met een verpletterende liveshow in de Melkweg ‘Most Wanted’ 2018. Hiermee voegt hij zich het rijtje eerdere winnaars als Ali B, Lange Frans en The Partysquad. Pjotr heeft veel in zijn mars en gaat dit in 2020 ook weer laten zien met toegankelijke crossovers van Pop/Rap en uptempo dansbare bars.

Pjotr presenteert op 29 augustus voor het eerst solo zijn EP ‘Kleine Wereld’ in Burgerweeshuis in Deventer.