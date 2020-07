George McCrae: It’s all about love

In 1974 werd George McCrae wereldberoemd met zijn hit `Rock Your Baby´. Het nummer stond in tientallen landen wekenlang bovenaan de hitlijsten, onder meer in de Verenigde Staten, Nederland en België en is inmiddels 33 miljoen keer beluisterd op Spotify. In 2016 verscheen zijn laatste album ‘Love’. Maxazine sprak met George McCrae, the ‘Worldwide ambassador of love´.

Vanaf eind 1988 is George samen met de Nederlandse Yvonne. Ruim dertig jaar al verblijft George en afwisselend op Aruba en in Nederland. Limburg om precies te zijn. “Yvonne, met wie ik inmiddels ben getrouwd, stelde in 1989 voor om naar Aruba te gaan. Het was meteen raak en kochten er een huis. We hebben het hier goed naar ons zin. Net als in Limburg”.

Aruba

Op dit moment verblijft George op Aruba, een eiland dat ook getroffen is door het coronavirus. “De eerste toeristen beginnen weer te komen maar iedereen is voorzichtig. We houden afstand. Ik ben 75 en ben heel voorzichtig. Zelfs de wetenschappers weten niet hoe het virus zich gaat ontwikkelen. Ik blijf zo veel mogelijk thuis en heb het eigenlijk best druk. Met tuinieren, bellen met mijn familie en het schrijven en opnemen van muziek in mijn studio hier in huis. Ik heb een goed leven hier en hou van Aruba. ‘It’s a friendly Island’”.

Florida

George McCrae groeide op in Florida in een groot gezin met negen kinderen en reist dan ook regelmatig voor een vrienden- en familiebezoek naar Amerika. Daar waar ‘Rock Your Baby’ in 1974 – net als in vele andere landen – enkele weken de hitlijsten aanvoerde. Na 46 jaar wordt hij daar dan ook nog altijd op straat aangesproken. “Niet dat ze om een handtekening vragen maar men maakt graag een praatje of vragen hoe het met mij gaat.”

De dansvloer stroomt vol

Want waar ter wereld George McCrae ook gaat, van Florida tot Limburg, al bijna een halve eeuw wordt George herinnerd aan zijn ‘Rock Your Baby’. Hoe dat is? “Wel ik heb daar geen enkel probleem mee. Integendeel. Het nummer heeft mij immers ook een zekere status gegeven. De betekenis van ‘Rock your baby’ voor de muziekindustrie was groot en luidde een nieuw tijdperk in, namelijk die van dansen in een disco. Het nummer staat nog steeds als een huis. Zet ‘Rock Your Baby’ op en de dansvloer stroomt vol. Dat vervult mij met trots en voel mij gezegend dat de song na 46 jaar nog steeds zo wordt gewaardeerd.”, aldus George.

Stem

Zijn hoge en opvallende stemgeluid maakte George McCrae wereldberoemd. Een stemgeluid waarvoor hij de basis legde in zijn vroege jeugd. George: “Ik zat van jongs af aan in een zangkoor met een tenor van wie ik veel heb geleerd. Daarnaast luisterde ik veel naar operazangers zoals Pavarotti en Mario Lanza en mijn moeder was sopraan. Als kind deed ik haar altijd na en probeerde ik haar eigen hoge sopraanstem te evenaren. En verder ben ik gewoonweg gezegend met mijn stem.”

In 2016 verscheen – na 32 jaar – zijn laatste album ‘Love’; Een energieke en verfrissende soulplaat die die de dansvloer doet vullen en waarop George de ondertitel ‘the worldwide ambassador of love’ draagt. Een jaar later trad George op voor de BBC in de 25-jarige jubileumshow van Jools Holland. Zowel op het album als tijdens het tv optreden viel één ding op. Zijn hoge stem heeft nauwelijks tot niets aan kwaliteit ingeboet.

Opwarmen

“Wel, ik heb niet echt een speciale manier of techniek om mijn stem goed te houden. Ik zing veel want je stem is net als een instrument, je moet veel blijven oefenen en spelen om kwaliteit, techniek en spel op peil te houden. Uiteraard moet ik ook mijn stem eerst even opwarmen.” Een antwoord dat hij vervolgens onderstreept met een korte demonstratie.

Beethoven

George McCrae was een wereldster in de jaren zeventig. We zijn nu een halve eeuw verder. Tijden zijn veranderd en muziekstromingen volgen elkaar op. Ik ben dan ook benieuwd waar George zelf naar luistert. “René, ik luister naar klassieke muziek, jazz, gospel, hiphop, soul. Iedere generatie heeft vernieuwende en baanbrekende artiesten die iets nieuws brengen. Met een eigen boodschap. Neem Beethoven; Zijn muziek noemt men nu klassiek maar eigenlijk waren Beethoven en zijn tijdgenoten Rock’n Rollers. Ze hoorden iets, schreven het op en maakten er muziek van. Het menselijk brein is zo creatief. Ik geniet ook van mijn kleinzoon. Hij produceert hiphop- en rap artiesten.”

Slimmer en wijzer

De mening van George over de ontwikkelingen in de muziekindustrie is minder relativerend. “De industrie is zo totaal veranderd. Het is nu veel elektronischer. Neem een song op, plaats het op internet en je hebt je eigen muziek of hit gecreëerd. Dat was in mijn tijd wel anders. Je tekende een contract en als je dan een hit had, begon het gevecht over de royalties. De generatie van nu is in die zin veel slimmer en wijzer haha.”, erkent George.

Mick Jagger

Zijn laatste opmerking betekent geenszins dat George zaken anders had aangepakt als hij de klok kan terugdraaien. Integendeel. Met trots kijkt hij terug op zijn sterrenstatus in de jaren zeventig “Ik zou het niet anders hebben gedaan. Ik speelde met en ontmoette vele beroemde en goede artiesten en muzikanten. Zoals Ringo Starr, George Baker, Duitse artiesten en, oh ja, Julio Iglesias. Ik stond met hem in 1975 op het podium in Spanje.”



Als achtergrondzanger is George in 1974 te horen op ‘Monkey Grip’, de eerste soloplaat van de toenmalige Rolling Stones bassist Bill Wyman. Mede en wellicht daarom weet hij zijn ontmoeting met Mick Jagger dan ook goed te herinneren. Het was niet lang na de release van dat album “Ik zat naast hem in de Annabel’s club in Londen. Er kwamen daar veel rocksterren. Het was in de jaren zeventig. Jagger grapte over mijn medewerking aan het album van Bill Wyman. Dat vond hij een vergissing van mij haha.”

Studio

Terug naar het hier en nu en het begin van ons gesprek. Op Aruba vult McCrae zijn dagen niet alleen met tuinieren en bellen met familieleden maar zoals gezegd ook met het opnemen en schrijven van muziek. “Ik werk alleen in mijn studio in huis waar ik zelf mijn songs opneem. De teksten schrijf ik zelf. Er gaat zeker in deze tijd immers veel in mijn hoofd om. De teksten stuur ik online op naar mijn dochters in Amerika, die net als mijn kleinkinderen in de muziek actief zijn. Zij vullen de teksten vervolgens aan. En de stemopnamen stuur ik door naar bevriende muzikanten die er vervolgens een gitaargeluid bij plaatsen. Er is technisch zoveel mogelijk tegenwoordig. Ongelofelijk”

Hier en nu

Dat brengt ons gesprek niet alleen op de vraag of er wellicht nog een volgende plaat zit aan te komen maar ook diepere levensbeschouwelijke kwesties. “Ik ben 75 en leef van dag tot dag. Mijn toekomst is de volgende dag. Je weet maar nooit hoe het leven loopt. Zeker in corona tijd. Ik leef in het hier en nu en ben waar ik op dat moment ben. Ik bel dagelijks met mijn familie, kinderen en kleinkinderen in Amerika, België, Nederland en Duitsland en geniet wanneer ik in Nederland, op het paradijselijke Aruba of in Amerika ben, alhoewel ik daar om politieke redenen nu niet graag wil zijn.”, bekent George.

Waarom George McCrae en niemand anders de titel ‘Worldwide ambassador of love’ mag dragen, wordt pas echt duidelijk als hij ons gesprek afsluit met een dringende boodschap aan de lezer, ondergetekende en de rest van de wereld. “Ik wens dat we in de wereld weer van elkaar gaan houden. Vooral nu. We hebben elkaar allemaal nodig. Niemand uitgezonderd. Alle landen. Alle mensen. ‘WE ALL NEED LOVE’.“