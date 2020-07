De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 17 juli 2020

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor op Spotify van vrijdag 17 juli 2020.

Vandaag precies 52 jaar geleden ging de film ‘Yellow Submarine’, met en van The Beatles, in London in premiere in het London Pavillion op Picadilly Square. Voorwaar een feit in de muziekgeschiedenis dat in veler muzikale hersenhelft gegrift staat. Veertig jaar geleden stond het frisse duo Maywood bij ons in Nederland op de eerste plaats met de zomerhit ‘Late at night’. Vroeger ging de tijd veel langzamer. Nummers stonden veel langer dan nu in de hitparade, en het kon gerust een paar weken duren voordat je opgemerkt werd. Een heel schril contrast met vandaag de dag waar Boef claimt binnen 24 uur maar liefst 5 miljoen streams op zijn conto te hebben staan van zijn nieuwe langspeler. VIJF miljoen! Ik geef het de jeugd van Nederland te doen, daar zijn heel wat pre paid telefoonkaarten aan opgegaan dan. Het is onze Boef gegund, maar het geeft maar weer eens aan hoe de muziekscene is veranderd. ‘Funkytown’ van Lipps Inc, stond in de zomer van 1980 meer dan drie maanden in de top 40 en we zijn het nummer nog steeds niet vergeten. De toekomst zal het leren of dat ook voor onze hedendaagse helden is weggelegd of dat de vergetelheid na twee weken hen wachten, terwijl we over 100 jaar nog steeds naar The Beatles luisteren.

In de nieuwe Spotify Lijst hebben we dan in ieder geval nieuw werk van die andere mastodonten uit de pophistorie opgenomen. Yep, The Rolling Stones met weer een nieuw werkje. Toch maar even meenemen al zullen ze geen eieren meer breken met hun ‘nieuwe’ werk. Daarnaast meer werk van rockers die al over of tegen de pensioengerechtigde leeftijd zitten. Chrissy Hynde met haar Pretenders komt vandaag met een nieuwe single en met een nieuw album uit. Van Nederlandse bodem komt sneller dan door velen verwacht alweer nieuw werk van het prog/metal front van Ayreon, misschien wel de meest beroemde Nederlandse muzikant, samen met Andre Rieu. Naast zelfbenoemd woordkunstenaar Akwasi hebben we in Nederland ook nog andere artiesten die deze titel met eer mogen dragen. Een daarvan is Spinvis die we ook met een nieuwe release in de lijst hebben staan.

Zo zie je maar weer, ook deze keer weer voor elk wat wils in de Maxazine Spotify Playlist. Geef er een slinger aan, deel hem, doe hem lekker downloaden, neem een colaatje en relax. Volgende week is er weer gewoon een nieuwe.