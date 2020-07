Lara Taubman – Revelation

Lara Taubmann groeide op in de Appalachen en was als kinds al omringd door muziek. Desondanks besloot zij te gaan schilderen en werd zij conservator van kunst. Toch was muziek niet ver weg en een jaar of vier geleden groeide het idee om daar wat meer mee te gaan doen. In de loop van de jaren verschenen de songs en begon het idee vorm te krijgen, wat uiteindelijk resulteerde in de cd ‘Revelation’, die onlangs is verschenen.

Als producer is Hugh Christopher Brown aangetrokken, die naast eigen albums ook heeft gewerkt met mensen als David Corley en Suzanne Jarvie. Op de cd staan negen eigen composities, waarvan enkele in samenwerking met Brown zijn geschreven. Muzikaal gezien bevindt Taubman zich middenin de folk, waarbij ook invloeden uit rock en country hoorbaar zijn.

Er staan een paar mooie nummers op, zoals het swingende ‘Hookup’, dat doet denken aan de muziek van de Westcoast van enkele decennia terug, het emotionele ‘Cold Side Of Spring’ en ‘Akureyri’, dat vertelt over ontrouw en een verloren liefde. Iets dat mij stoort is de soms onvaste stem van Taubman. Daar zou in zo’n studio toch wat meer aandacht aan geschonken moeten worden. Muzikaal en tekstueel gezien vind ik het een veelbelovend debuut. (7/10) (Wolf Island Records)