SingerG haalt a capella terecht uit het verdomhoekje met ‘Crazy’

In de tijd dat het Amerikaanse Pentatonix wereldwijd naam maakt met hun bewerkingen van beroemde hits, vergeet men vaak dat juist in Nederland een enorme scene is als het gaat om a capella. Oorspronkelijk bedoeld voor kerkkoren (a capella is een afkorting van alla capella, wat Italiaans is voor ‘op de wijze van de kapel’), is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de muziek, en zelfs in popmuziek wordt a capella met regelmaat gebruikt. Niet alleen door bands als Pentatonix, maar ook door artiesten als Tracy Chapman, Bobby McFerrin en Suzanne Vega bijvoorbeeld.

Het lijkt echter toch alsof er een generatiewisseling plaats aan het vinden is in de a capella. Kijk, The King’s Singers blijven. De Engelse groep wisselt regelmatig van zangers, maar is sinds 1968 nog steeds actief. En telkens met wisselingen van zangers, terwijl dezelfde mix van stemsoorten bleef. En ook het Zuid Afrikaanse Ladysmith Black Mambazo is zo’n groep die de tand des tijds heeft weten te doorstaan. Logisch, want juist daar is a cappella een van de populairste muziekstijlen.

Een andere bekende, het Britse Miranda Sex Garden stopte echter in 2001, en in België heeft een groep als Voice Male inmiddels mega faam gemaakt tot over de grenzen, ware het niet dat de band in 2019 helaas ter ziele is gegaan. En in Nederland trok voorheen de bekende Montezuma’s Revenge jarenlang volle zalen, van 1985 tot uiteindelijk 2014. En dat juist die groepen brengen een wat modernere vorm van a capella, zoals ook het Duitse Van Canto, die pure heavy metal zingt. Maar goed, Van Canto, Pentatonix, Ladysmith Black Mambazo, of iets minder bekend, Cimorelli en Die Prinzen… Het is altijd maar afwachten of ze ook in Nederland optreden.

Toch hoeven de fans van a capella in Nederland ook niet te treuren. Een nieuwe generatie is reeds opgestaan met bijvoorbeeld SingerG. Gewoon uit Amsterdam. Met een repertoire dat bestaat uit pop, soul, R&B en eigenlijk alles wat daar tussen zit, trekken de mannen en vrouwen van SingerG duidelijk de kant op die Pentatonix heeft opengegooid. En dat doen ze verrassend goed! Opgericht in 2011 al, is de groep door de jaren heen uitgedund van 14 man/vrouw tot een vaste stabiele kern van 7 zangers/zangeressen, die als het aan ons ligt klaar zijn voor de grote podia. Nou ja, ze stonden al in de Melkweg en in de ArenA, maar wellicht nu dan toch eens tijd voor een landelijke tour. Want als Pentatonix de AFAS kan uitverkopen, waarom dan SingerG niet?

Afgelopen week kwam hun laatste single ‘Crazy’ uit, een cover van Gnarls Barkley, maar dan op z’n SingerG’s. Nee a capella is niet meer saai en stoffig, maar dik en vet! Boem!