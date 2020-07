Geo Grittz brengt nieuwste single ‘Sitar vs Tabla’ uit

Geo Grittz is de nieuwe artiestennaam van Gritty Gizzie, die GEO als eerste drie letters van zijn echte naam mixte met Gritty. De Engelse rapper zingt al vanaf zijn derde, toen hij veel Michael Jackson kopieerde, en zijn liefde voor Hip Hop ontdekte door de Fresh Prince of Bel-Air. Acteur, maar tevens natuurlijk ook zanger Will Smith zorgde ervoor dat Grittz dat coole kind wilde zijn.

Zijn muziek gaat over echtheid in het leven, liefde, het leven zelf, dat kan serieus of leuk zijn, maar het moet echt zijn, zo hij zegt. De afgelopen 2 jaar bracht hij al enkele releases uit, die veelvuldig gedeeld zijn via Spotify, Itunes en dergelijke. Nummers als ‘Gushi’, ‘Banta’, ‘Hate’, ‘Lockdown’, ‘Recharged’ maar met de nieuwste release ‘Sitar vs Tabla’ is de weg helemaal open voor Geo Grittz. Gisteren uitgkomen, dus helemaal heet van de pers!