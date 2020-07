Lucius geeft speciale streamingconcerten voor het goede doel

De Amerikaanse band Lucius geeft vier zeer bijzondere streamingconcerten om getroffenen van de coronacrisis te kunnen ondersteunen. De band met de frontvrouwen Jess en Holly is enkele jaren terug vanuit Brooklyn naar Los Angeles verhuisd. In LA zijn de bandleden zeer betrokken bij de lokale, onafhankelijke bedrijvigheid van popzaaltjes, boekhandels, koffietentjes, de voedselbank en natuurlijk medemuzikanten. Omdat de band zich liefdevol opgenomen voelde in de stad, willen ze heel graag wat terug doen voor deze mensen die zo getroffen zijn door het coronavirus. Hiervoor gaan ze een zeer bijzondere concertserie organiseren.

In de ‘Turning it Around’ concertserie Lucius zal op elke donderdag in juli een gestreamde shows geven. Elke show heeft een speciaal uitgangspunt. Aanstaande donderdag 16 juli speelt Lucius samen met special guest Sheryl Crow covers van artiesten waardoor ze zijn geïnspireerd. Op donderdag 23 juli speelt Lucius alle songs van het relatief onbekende debuutalbum ‘Songs From The Bromley House’. Als kers op de taart speelt Lucius op donderdag 30 juli enkel nieuwe, niet uitgebrachte of uitgevoerde liedjes.

Het eerste livestreamconcert van de ‘Turning it Around’ concertserie op donderdag 9 juli – waarin Lucius alle songs van hun doorbraak album ‘Wildewoman’ speelde – was een groot succes, mede dankzij de speciale gastbijdrage van singer-songwriter Brandi Carlile.