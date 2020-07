Spaanse jazzpianist Miguel Rodriguez in Observant

Deze zomer spelen iedere woensdagavond de beste Nederlandse jazzartiesten op de binnenplaats van de Observant in Amersfoort. Woensdag 22 juli treedt de Spaanse pianist Miguel Rodriguez op met zijn quartet wat verder bestaat uit Sjoerd Dijkhuizen op saxofoon, bassist Marius Beets en de jonge, talentvolle drummer Tim Hennekes.

Rodríguez werd in 1983 geboren in Madrid en bleef na zijn studie aan het conservatorium in Nederland wonen. In zijn stijl lengt hij eigentijdse jazz aan met latino en flamenco, de genres waarmee hij in het multiculturele Madrid is opgegroeid. Hij ontwikkelde zich de afgelopen jaren van veelbelovend jong talent tot een van de meest vooraanstaande pianisten van Nederland.

Vorig jaar bracht hij een nieuw album uit genaamd ‘Keepsake’. Het album voorziet twaalf nummers van een nieuw en fris geluid met als gemeenschappelijke noemer swing. Het brengt een aantal niet erg bekende standards en nummers van enkele van zijn favoriete jazzartiesten en -componisten zoals Horace Silver, Hank Mobley en James Moody en daarnaast het originele en zelf gecomponeerde openingsnummer “Claudia’s Favorite”. Een combinatie van sterke traditie met moderne elementen van de groove en de blues maakt van “Keepsake” een zeer aangenaam album voor de luisteraar.

Naast zijn eigen muziek is Miguel Rodríguez onderdeel van het Benjamin Herman kwartet, het Ben van Den Dungen kwartet en het Maarten Hogenhuis kwartet. Hij tourde onder meer door Thailand met Deborah Brown en de Beets Brothers en door Japan met het Genzo Okabe kwartet. Ook heeft hij onder meer Branford Marsalis begeleid. Daarnaast is hij leraar aan het conservatorium in Rotterdam.