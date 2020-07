Benjamin Herman’s Bughouse komt naar Vera

Saxofonist Benjamin Herman vierde een tijdje geleden zijn 50e verjaardag met de release van meerdere albums, één daarvan is ‘Bughouse’. Met dit project laat Benjamin Herman een langgekoesterde wens in vervulling gaan die zijn eerste muzikale liefdes, punk, en jazz samenvoegt.

“Al jaren had ik dit plan in mijn hoofd. Ik kon alleen de juiste muzikanten niet vinden”. Na een ontmoeting met drummer Olav van den Berg (Seein’ Red, Lärm, The Marxbros) leek alles eindelijk op zijn plaats te vallen. Met de toevoeging van gitarist Reinier Baas en bassist Peter Peskens (Jungle By Night, The Mysterons) was de line-up compleet. Het resultaat zijn 20 knallende composities met een gemiddelde duur van 2 minuten.

Benjamin Herman’s Bughouse komt op vrijdag 2 oktober naar de Mainstage van Vera in Groningen.