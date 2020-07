Nieuwe datum voor concert Heaven 17 in De Boerderij

Martyn Ware en Ian Marsh stonden ooit aan de basis van The Human League. Nog voor de doorbraak van die groep, verlaten ze in 1980 de band om een eigen productieproject te beginnen: The British Electric Foundation. Hiermee willen ze kwalitatieve producties maken met de synthesizer als basis. Zo werken ze onder meer samen met Tina Turner, Sandie Shaw en Gary Glitter.

Eén van hun meest succesvolle projecten is Heaven 17. In 1983 scoren zij een grote hit met het nummer ‘Temptation’ van het album “The Luxury Gap”. Heaven 17 is vernoemd naar een fictieve popgroep uit de roman ‘A Clockwork Orange’, de roman van Anthony Burgess. 35 jaar na de release van de megahit ‘Temptation’ toeren de mannen nog steeds de wereld over. Met een volledige band zullen alle hits van toen ten gehore worden gebracht. Een aanrader voor liefhebbers van synthpop, new wave en disco!

De oorspronkelijke datum was 11 april 2020, maar vanwege de Covid-19 zal Heaven 17 nu optreden op 3 juli 2021, nog steeds in Cultuurpodium De Boerderij in Zoetermeer.