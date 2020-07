Declan McKenna komt naar de Maassilo

Declan McKenna bewijst eens te meer dat leeftijd slechts een cijfer is. De jonge Brit kent alle kunstjes van het liedjes schrijven namelijk al uit zijn broekzak. McKenna brak door met Brazil, een nummer dat fors uithaalt naar de corruptie van voetbalbond FIFA. Grappig genoeg kwam latere single Isombard terecht op de soundtrack van het meest recente FIFA-computerspelletje. Hoe McKenna het voor elkaar krijgt weten we niet precies: oefent hij gewoon veel of is hij gebeten door een radioactieve singer-songwriter? Dat McKenna een zeldzaam talent is, mag een groot understatement wezen.

Nadat dat hij werd bestempelt als ‘stem van een generatie’ voelde McKenna echter geen trots maar diep ongemak. Zodanig dat hij besloot een hele andere kant van zichzelf te verkennen, eentje die abstracter van aard is. Het resultaat is Zeros, een album dat de politiek opzij zet om een verhaal te vertellen over de menselijke feilbaarheid in het licht van een existentiële crisis. Met de ene voet in de echte wereld en de andere in sciencefiction schuimt de plaat op met ideeën, van de Bowie-achtige popopera ‘Be An Astronaut’ tot aan het onheilspellende ‘Rapture,’ met zijn onheilspellende geautomatiseerde refrein: “Jet black, jet black.”

Drie jaar terug schitterde McKenna nog in een uitverkocht Rotown, op 30 april 2021 natuurlijkerwijs een maatje groter met een show in de Maassilo in Rotterdam