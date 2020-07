James Bay deelt zijn positieve kant met ‘Chew On My Heart’

Voor de eerste single van zijn aankomende album, ‘Chew On My Heart’, put James Bay uit een ervaring die hij keer op keer heeft als hij weer terugkeert van een tournee. Een uitstorting van liefde bij de eerste aanblik van zijn vriendin, waarop meestal een langdurige omhelzing volgt. Voor Bay wordt dit, naar eigen zeggen, de eerste keer dat hij een positieve ervaring kan delen in zijn muziek. “It’s cheesy, but I wrote it from that perspective. It’s the opposite of being guarded.” vertelt de zanger, die voor het schrijven van nieuw materiaal een andere weg is ingeslagen.

Waar hij zich op zijn voorgaande albums terughoudend opstelde in het delen van zijn privéleven, brengt hij met zijn nieuwe materiaal een eerbetoon aan de persoon die het vuur onder zijn carrière heeft aangestoken. “My home life is a very intimate thing for me. However, I’m ready to talk about it for the first time. These next singles and album are a bit of a tribute to the thirteen-year journey my girlfriend and I have been on.”

Na een druk 2019, waarin hij in het voorprogramma van Ed Sheeran stond, werd daarna ook voor Bay 2020 tijdelijk op pauze gezet. Niet dat hij zich heeft verveeld. Tijdens de lockdownperiode heeft James fans bijgestaan door twee keer per week online gitaarlessen te geven via Instagram Live. Over positieve ervaringen gesproken!