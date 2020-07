Boef verbreekt record met single ‘Tout Est Bon’

De afgelopen vrijdag uitgebrachte single ‘Tout Est Bon’ van Boef samen met zangeres Numidia heeft het record verbroken van meest gestreamde track in Nederland ooit op de eerste dag van release. Op deze dag behaalde de single maar liefst 679.000 Spotify streams. Hij laat hiermee Verleden Tijd van Lil’ Kleine & Frenna en Bilal Wahib’s Tigers achter zich met resp. 670.000 en 652.000 streams.

Vrijdag 10 juli as. verschijnt zijn derde studio album ‘Allemaal Een Droom’ via Sony Music Entertainment Benelux. Hiervoor bracht Boef al drie tracks uit van dit album; ‘Treinstation’, ‘Nooit Thuis’ en ‘Tout Est Bon’. Alle tracks kwamen op de nummer 1 positie binnen in de officiële Single Top 100 en werden direct ook nummer 1 trending op YouTube. Eerder dit jaar verbrak Boef ook al een record met zijn documentaire op Videoland: nog niet eerder werd een docu binnen 24 uur zo vaak gestreamd op het platform.