Franse post-punkband Versari komt met krachtig en aangrijpend album

Vrijdag 17 juli knalt Versari haar derde album de wereld in: ‘Sous La Peau’. Deze Franse band combineert chanson in Franse stijl met post-punk en alternatieve rockcomposities. Eerste single ‘Des Images’ kreeg in twee maanden ruim 11.000 views op YouTube.

Creatieve songwriter

Zelf omschrijft het trio hun stijl als een schilderij met woeste onweerslandschappen waar de felle zon doorbreekt. Zoveel contrast kan hun muziek hebben, dat zowel in het hokje duister als literair valt te plaatsen. Inspiratie komt van Joy Division, The Cure, Nick Cave, Cocteau Twins, Fugazi en vele anderen.

De band draait voornamelijk om zanger en tekstschrijver Jean-Charles Versari. Met zijn creatieve geest bedenkt hij songteksten over brandende leugens, valse voorwendselen en alle gevaren van dien. Deze elementen leidden tot een krachtig, provocerend, gespannen, muzikaal turbulent en tekstueel aangrijpend album.

Een krachtig en elegant album over verlies

“Verleidelijke ruisgitaren, een krachtige en stuwende bas en een percussiegedeelte dat intens, elegant en moreel onophoudelijk is.” Dat is volgens de band de beste omschrijving voor Sous la Peau. Adrian Utley (oprichter van de triphopband Portishead) heeft aan het album meegewerkt; hij verzorgde extra synths en gitaren.

Eerste single ‘Des Images’ kwam twee maanden geleden uit, met clip. De video is bedoeld als een objectieve én subjectieve vluchtige afbeelding. “Wat je ziet, wat je denkt te begrijpen en wat je voelt dat je hebt gezien, waarbij het niet noodzakelijk is wat het is.”