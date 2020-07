Nieuwe datum voor The Korgis in De Boerderij

Vanwege de maatregelen die de Nederlandse overheid heeft genomen betreffende het Corona-virus, wordt ook het concert van The Korgis in Cultuurpodium De Boerderij. Wie kent de hit ‘Everybody’s Got To Learn Sometime’ niet? De Korgis is de band die verantwoordelijk is voor deze megahit uit 1980 die in Nederland de 3e plaats behaalde in de Top 40.

Deze Britse popband had meer hitsingles, onder andere ‘If I Had You,’ ‘Dumb Waiters’ en ‘If It’s Alright With You Baby’. De band wordt geleid door de originele zanger/bassist James Warren (ook voormalig lid van de cult prog-rockband Stackridge uit de jaren ‘70) en verder bestaat de band uit zanger John Baker en gitarist Al Steele uit de tourband uit de jaren 1990. Toetsenist Glenn Tommey en powerhouse-drummer Paul Smith vormen de ritmesectie en ‘Born To Win’ zorgen voor briljante achtergrondzang en brengen een levendige energie in elke uitvoering.

James en de band hebben hard gewerkt aan het creëren van een show die zowel muzikaal als visueel opwindend is. Van het allereerste Stackridge-nummer dat ooit is uitgebracht, via alle Korgis-hits en -favorieten tot uitstekend nieuw materiaal. De shows die zij in 2019 gaven kregen reacties als ‘vlekkeloos muzikaal vakmanschap’ en ‘adembenemende muzikaliteit’.

De show van The Korgis van 23 mei 2020 is verplaatst naar 12 juni 2021. Zaal blijft Cultuurpodium De Boerderij in Zoetermeer.