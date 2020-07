Indian Askin komt naar Vera

Leadzanger en gitarist Chino Ayala heeft de afgelopen jaren veel gepraat maar te weinig gezegd, vindt hij zelf. Hij wil daar nu verandering in aanbrengen. Ayala is van Paraguyaanse afkomst – meer specifiek stamt hij af van de Guarani indianen – en is een geboren performer. Met enkele clubshows, in een speciale ‘Corona opstelling’, spelen ze hun nummers én vertelt Chino verhalen over zichzelf en de band die je nog niet eerder hoorde: Waar gaat het nummer ‘Island’ eigenlijk over? Waarom speelden ze ‘Asshole Down’ ooit in de kleedkamer van Lee Towers? Wat is een ‘Hofi’?

Indian Askin wordt al geruime tijd beschouwd als veelbelovend talent. De band heeft inmiddels meerdere succesvolle clubtours op hun naam staan, stonden in het voorprogramma van bands als Maximo Park, Foals, De Staat en Kensington, en speelde de afgelopen jaren festival shows op onder andere Eurosonic, Best Kept Secret, Paaspop, Zwarte Cross, Lowlands en ParkCity Live.

De sound van Indian Askin omschrijven ze zelf als nupunk, met rock en grunge invloeden en een psychedelisch randje. Indian Askin noemt deze tour de ‘Triple Nipple Corona Schiphol Tour’. Op donderdag 27 augustus geeft Indian Askin twee shows in Vera in Groningen. Waarom? Daarom.