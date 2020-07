Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Hall & Oates.

Hall & Oates brachten in 1972 hun debuutalbum uit getiteld ‘Whole Oates’. Het duurde echter tot 1977 eer de hitmachine begon te draaien met hits als ‘Rich Girl’, ‘Kiss on My List’, ‘Private Eyes’, ‘I Can’t Go For That (No Can Do)’, ‘Maneater’, ‘Adult Education’ (dat in Nederland de 4e plaats bereikte in de Top 40) en ‘Out of Touch’. In 2002 traden Hall & Oates toe tot de Songwriters Hall of Fame en in 2014 tot de Rock and Roll Hall of Fame. Ze zijn het grootste duo aller tijden en hebben 34 Top 100 hits gehad, ze mochten 7 platina en 6 gouden platen in ontvangst nemen. Gedurende het concert dat wij jullie vandaag aanbieden komen er een aantal van hun grootste hits voorbij.

Kijk, luister en geniet van Full Concert: Hall & Oates live @ Sydney Entertainment Centre, Australia (2012).