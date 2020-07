Joyce brengt nieuwe track ‘Oxygen’

De van oorsprong Singaporese Joyce is vanuit Brussel hard op weg de Belgische Indiescene te veroveren. Met debuutalbum ‘Through the Silence’ is de zangeres, die qua stem te benoemen is als Tina Turner meets the 4 Non Blondes, goed bezig.

De exotische Joyce Gomez legt de focus op het creëren van muziek die de grenzen tussen verschillende genres vervaagt. Van de onvervalste energie uit alternatieve rock totaan de rustgevende folk en indiepop.

Het album ‘Through the Silence’ is smaakvol geproduceerd en legt de lat hoger met een serieuze songwriting. Van bitterzoete vocale melodieën tot betoverende gitaarpartijen en rustgevende ritmische achtergronden, het album heeft zoveel te bieden en elk nummer vertelt een verhaal.

Een van die nummers is nu gereleased als single, is ‘Oxygen’, dat nu uit is.