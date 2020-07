Avery Plains komt naar Vera

Avery Plains is een kwartet dat qua bezettingen aardig wat vertakkingen in de underground stamboom van Groningen vertegenwoordigt. Moonlizards, Meindert Talma, Dandruff, Sexton Creeps, Benjamin B en Audiotransparent zijn voorbeelden van bands waar de afzonderlijke leden in resideerden.

Debuutsingle ‘The Gloomy Ones’ zag het levenslicht op Subroutine Records, daarna volgde debuutalbum ‘Avery Plains’ in eigen beheer. De band werd in die tijd als een ‘tienkoppig monster met het volume op 11’ aangemerkt. Wat wil je ook met 4 gitaristen in de gelederen. Er is flink rondgespeeld in die periode. In 2016, Vera Groningen, volgde een support van Dinosaur Jr. waarbij het Vera-publiek Avery Plains verkoos tot “Best Support Act” van het jaar.

Het monster dunde zichzelf uit tot een kwartet, maar de gitaarnoise is er alleen maar feller op geworden. Popsongs, exploderend in een wall of sound, onstuimig en tergend, bijna de bocht uit… Inmiddels liggen de masters van het tweede album soOn bij de perserij! Release van de plaat is juli 2020.