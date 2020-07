Round Midnight Orchestra in Observant

Deze zomer spelen iedere woensdagavond de beste Nederlandse jazzartiesten op de binnenplaats van de Observant. Woensdag 16 juli is het de beurt aan het Round Midnight Orchestra met zangeres Deborah J Carter. Zij spelen stukken uit het American Songbook.

Tenorsaxofonist Alexander Beets beklimt de podia in binnen- en buitenland met de crème de la crème van de moderne jazz, waaronder de Beets Brothers, Ben van den Dungen, Rolf Delfos, Houston Person, Koh Saxman en Deborah Brown. Met zijn Round Midnight Orchestra tourt hij sinds enkele jaren succesvol langs de Nederlandse theaters en festivals, met tribute shows aan de Amerikaanse jazztraditie, maar ook in landen als Colombia, India, Thailand en Zuid-Afrika. De tournee in Korea is vanwege de coronacrisis afgelast. In de gelederen worden Nederlandse ‘masters’ verenigd met de ‘next generation’.

Het mooi gearrangeerde septet ontvangt solisten van formaat, zoals de Amerikaans-Nederlandse jazzdiva Deborah J. Carter. Zij excelleert op de internationale podia met verschillende formaties, van haar eigen trio tot en met grote orkesten, in alle stijlen van jazz en latin, blues en gospel.