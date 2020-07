Talentvolle Trance DJ Tom Sucheta komt met 2020 Trancefamily Anthem ‘Rising Now ‘

Bij Trance DJ’s denk je niet vaak aan invloeden als Black Metal, Hardcore of Jazz. Toch zijn artiesten als Nine Inch Nails, Tool, D. Filth, Henry Rollins, John Scofield en Allan Holdsworth van invloed geweest op de muziek van Tom Sucheta. Samen met de wat logischere invloeden van klassieke componisten als Haydn en Bach, kwam de DJ, die ook produceerde onder het pseudoniem Armand D’Avencourt.

Opgenomen in de talentpool van het Nederlandse Spinnin Records, raakte Tom Sucheta in de jaren 90 gefascineerd door de ‘nieuwe golf van cyberpunk’. In elektronische muziek trekt hij diep door tot in de wortels van de cybercultuur – naar de soundtracks van baanbrekende videogames zoals Doom I, Quake I en Deus Ex.

Zijn eerste EP opgenomen nam Tom op vol zelden opgenomen klassieke Bachs composities, die hij orchestreerde samen met zijn synthesizer. Geen simplistische elektronische versies, maar elektronische instrumenten die samen met het orkest spelen. Tom arrangeerde hiervoor zelf alle orkestpartijen afzonderlijk.

In de twee jaar dat Sucheta nu is overgestapt naar EDM behaalden zijn 57 DJ-sets inmiddels allemaal de wereldwijde top van Mixcloud en wordt hij op Reverbnation genoemd als de belangrijkste Britse EDM artiest. Zijn nieuwste, ‘Rising Now (2020 Trancefamily Anthem)’, zal zijn status tot buiten het Verenigd Koninkrijk moeten versterken. Wanneer de coronacrisis voorbij is, zal Sucheta dan ook zeker te zien zijn op de grootste trancefestivals ter wereld.