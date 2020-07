Dio’s nieuwe single ‘Perfect’ is een ode aan imperfectie

Nadat hij met Moederdag al een bijzonder persoonlijk nummer aan zijn eigen moeder opdroeg, is Dio terug met weer een track met een sterke boodschap. Dit keer met humor, en vanuit een vrolijke noot. Met het nummer ‘Perfect’ brengt hij een ode aan de schoonheid van imperfectie. De single, die hij opnam samen met Glen Faria, gaat over authenticiteit en het belang van een positief zelfbeeld.

In de lyrics zetten Dio en Glen vraagtekens bij de hang naar uiterlijke schoonheid en het ideale plaatje dat vooral op sociale media centraal staat. De boodschap: je bent perfect zoals je bent, en juist jouw imperfecties maken je mooi en anders dan alle anderen. Wees blij met wat je hebt, want grote kans dat je het ideaalbeeld dat je uit alle macht najaagt, eigenlijk allang in je hebt.

Deze boodschap wordt met een knipoog vertolkt in de bijbehorende videoclip, waarin Dio en Glen ons meenemen binnen de wereld van de perfecte timeline. Met deze “fake it, till you make it” video steken ze vol zelfspot de draak met het volmaakte wereldje van social media en laten ze, door letterlijk en figuurlijk buiten de kaders te denken, het grote plaatje achter alle perfectie zien. Een hoofdrol voor super-influencer Anna Nooshin maakt het decor helemaal af. Daarbij worden we ook nog eens getrakteerd op cameo’s van Rianne Meijer, Gwen van Poorten en Jamie Li, wat de knipoog extra vet maakt.

‘Perfect’ is de derde single van Dio’s nog te verschijnen album ‘Luchtkastelen’, waarvan de eerste gelijknamige single ‘Luchtkastelen’ begin dit jaar uitkwam. Deze track, die hij opnam met singer-songwriter Gerson Main, was voor Dio niet alleen een comeback na een paar jaar van radiostilte, maar markeerde voor hem ook de terugkeer naar nummers schrijven vanuit zijn hart en volgen van zijn muzikale intuïtie, zonder concessies. ‘Perfect’ is daar weer een (perfect) voorbeeld van.