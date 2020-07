Gianni Arifi komt met thuisconcert in de Melkweg

Gianni Arifi, bekend als de Amsterdamse artiest Gianski, is een singer-songwriter en producer, met Joegoslavische roots. De sound van Gianski is het best te omschrijven als André Hazes meets Frank Ocean. Zijn openhartige muziek met invloeden uit het levenslied, neo-soul, R&B en pop, laat je ontroeren, dansen, lachen en van je stoel glijden.

Hij bracht onlangs de eerste single ‘Red Mij’ uit van zijn nieuwe gelijknamige EP, die in september zal verschijnen. Dit is de opvolger van de singles ‘Gebroken’, ‘De Key’ en ‘Chase’, die hij al eerder uitbracht via het label ROQ ‘N Rolla Music. Eerder werkte Gianski al samen met artiesten als Lange Frans, Kempi, F1rstman, Big2 en Russo.

Gianni Arifi komt op 14 augustus naar de Melkweg.