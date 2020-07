Black Acid eind 31 juli naar de Melkweg

In 2016 bundelden Smitty, Dash, Ros en DMY hun krachten om het collectief Black Acid te vormen. De missie? De wereld kennis laten maken met een nieuwe sound, die het beste te omschrijven is als: “alternatieve trap met punk in de mix”. Dat deze sound in de smaak begint te vallen bij het grote publiek blijkt wel.

Debuut EP ‘Beter Nu Dan Nooit’ (2016) heeft het collectief al meer dan 150.000 streams op Spotify opgeleverd. Op YouTube zijn de videoclips ‘Eigen Schuld’ en ‘Anne Maré’ respectievelijk inmiddels meer dan 142k en 105k keer bekeken. Met optredens op o.a. Woo Hah, Vestival en SMIB x TNO Fest 2017 staan ze op 31 juli eindelijk ook op ons podium. Don’t sleep!

Black Acid komt op 31 juli naar de Melkweg.