Yung Internet komt naar de Melkweg

Yung Internet maakt naar eigen zeggen al muziek sinds het begin der tijden. Deze Amsterdamse hiphopformatie, bestaande uit Yung Mau, Yelli en DJ Hyperlink debuteerde eind 2014 met hun EP genaamd J.O.B.S. De terugkerende lijn in de tracks is de sociale mediacultuur waar iedereen zich op een bepaalde manier wel terug in weet te vinden.

Sindsdien worden er aan de lopende band EP’s gedropt, waarvan de laatste ‘CYBERNETIC HEDONISM’ begin dit jaar uitkwam. Na het uitverkochte optreden in onze OZ geven de heren in augustus een kijkje in hun huiskamer met een theater/muziekshow. Kom hangen met je vrienden!

Yung Internet staat op 1 augustus naar de Melkweg.