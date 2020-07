Full Crate komt naar de Melkweg

He´s back! Toen Full Crate op jonge leeftijd naar Nederland verhuisde maakte hij vrijwel direct kennis met al onze verschillende culturen, en dit is zeker in zijn muziek terug te horen. Full Crate onderscheidt zichzelf door zijn diverse sound die hiphop en RnB verbindt met elektronische muziek. Na een sicke, uitverkochte liveshow tijdens ADE vorig jaar is Full Crate weer back met zijn band om het nog eens dunnetjes over te doen. Dit is je kans, don’t miss out!

Dit programma maakt deel uit van Melkweg Zomersessies. Na drie maanden radiostilte door you-know-what, presenteren we nu de Melkweg Zomersessies! Kom eindelijk weer genieten van de interessantste nieuwkomers en tofste Nederlandse acts – in de intiemste setting die je je kan bedenken.

Full Crate komt op 5 augustus naar de Melkweg.